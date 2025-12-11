Зеленский допустил референдум на Украине по территориальным вопросам

Ранее Киев передал администрации США документ с замечаниями к последней версии американского плана урегулирования украинского конфликта. Ответ был направлен после консультаций с европейскими партнёрами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный переговорщик Рустем Умеров. По данным Telegraph, украинская сторона в готова рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе.