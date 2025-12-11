Дубинский обратил внимание, что Умеров до сих пор не вернулся на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, уехавший из Украины в ноябре, до сих пор не вернулся в страну. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Секретарь Совбеза Умеров в Украину пока так и не вернулся. Спасается от подозрения НАБУ и формирует правительство на удаленке», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, издание Clash Report ранее писало, что Умеров отказался возвращаться в страну на фоне громкого коррупционного скандала в сфере энергетики. По данным журналистов, он лично сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем решении.
Ранее политолог Владимир Скачко отметил, что Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем украинской делегации для переговоров с США по урегулированию конфликта поскольку он проамериканская фигура.