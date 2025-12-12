Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул

Гуцул поздравила жителей автономии с наступающим Новым годом и Рождеством. «Никакое расстояние и преграды не могут отнять самое главное, что есть у меня — любовь к каждому из вас. Берегите себя, берегите ваши семьи. Только во время трудностей и разлуки мы понимаем, как важны для нас мудрые глаза родителей, теплая рука любимого человека, улыбка детей. Семья — это наша крепость, место нашей силы и смысл нашей жизни», — подчеркнула Гуцул.