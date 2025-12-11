Ричмонд
Захарова рассказала о ходе переговорного процесса по украинскому урегулированию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта идет, а контакты в рамках урегулирования продолжаются.

Захарова сказала, что Россия делает все возможное для достижения мирного решения.

Американские СМИ в конце ноября утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

