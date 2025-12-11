Зеленский допустил проведение референдума по вопросам территорий на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума по территориальным вопросам. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», — отметил Зеленский в беседе с журналистами.
Как заявляло издание Axios, США внесли изменения в предложенный Киеву мирный план по урегулированию. Теперь инициатива предполагает более жесткие условия по территориальным уступкам. Это якобы обсуждалось в ходе телефонного разговора Зеленского с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.
Президент США Дональд Трамп также начал оказывать давление на Зеленского, призывая того взять себя в руки и согласиться с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Глава Белого дома также заявил, что настал момент для проведения президентских выборов на Украине.