Axios: представители Украины, США и Европы 13 декабря обсудят мирный план

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокопоставленные американские чиновники встретятся 13 декабря в Париже с представителями Великобритании, Франции, Германии и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Axios, информирует ТАСС.
По данным портала, страны «евротройки» и Украина будут представлены советниками по национальной безопасности. При этом вопрос об участии во встрече совмещающего аналогичную должность с постом госсекретаря США Марко Рубио пока остается неясным.
Источник Axios в Белом доме заявил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако время для таких контактов пока не назначено.
Украинский чиновник сообщил порталу, что в переданном 10 декабря американской стороне ответе Киева на мирный план США содержатся идеи о том, как урегулировать наиболее сложные вопросы — проблему территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией. -0-