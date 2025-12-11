«Спасает от дрянного»: Долина сквозь слезы обратилась к поклонникам

Открывая вечер, Долина не сдерживала чувств, призналась, что верность поклонников для нее сейчас важнее всего: «Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли — значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно… Творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного».