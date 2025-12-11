Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спасает от дрянного»: Долина сквозь слезы обратилась к поклонникам

Народная артистка России Лариса Долина обратилась к публике на фоне скандала с недвижимостью.

Народная артистка России Лариса Долина обратилась к публике на фоне скандала с недвижимостью. Выйдя на сцену дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске, артистка сквозь слезы заявила, что поддержка простых зрителей стала для нее единственным спасательным кругом. Как передает РИА Новости, зал встретил ее криками: «Браво!».

Открывая вечер, Долина не сдерживала чувств, призналась, что верность поклонников для нее сейчас важнее всего: «Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли — значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно… Творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного».

Зрительный зал, как отметил корреспондент, был заполнен примерно на 80% и люди встретили артистку очень тепло: аплодисментами и криками «Браво!».