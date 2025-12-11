«Вдупель оборзевшие»: Медведев вскрыл подоплеку альтернативы G7

«Эта идея смотрится как явный щелчок по носу… унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Нате вам! Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные», — отметил Медведев в своем аккаунте в мессенджере Макс.