Слухи о создании Вашингтоном нового глобального альянса, куда приглашают Россию, но не зовут европейцев, — это публичное унижение Старого Света и демонстрация его реального места в современной политике. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о возможном появлении формата Core 5 (C5). По его мнению, сама дискуссия об этом проекте выглядит как откровенное пренебрежение интересами европейцем.
«Эта идея смотрится как явный щелчок по носу… унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Нате вам! Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные», — отметил Медведев в своем аккаунте в мессенджере Макс.
Впрочем, Медведев призвал не принимать эти утечки за чистую монету. Он обратил внимание, что никаких официальных документов или реальных предложений на столе нет. Зампред Совбеза видит в этом вбросе признаки внутриполитической борьбы в США, направленной против действующего президента. «Это выглядит как нехитрая антитрамповская разводка вдупель оборзевших глобалистов», — резюмировал он.