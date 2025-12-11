Белоусов поздравил военных РФ с освобождением Северска

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени Маршала К. Е. Ворошилова с освобождением населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.
Напомним, ранее военные доложили президенту России Владимиру Путину о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Минобороны РФ уже показало видео из освобождённого Северска. Тем временем в украинских соцсетях началась настоящая истерика ещё накануне перехода города под контроль ВС РФ. Военный эксперт из Киева пошутил, что Северск, видимо, встретит Новый год в составе России.
Северск находится близ Артёмовска. В 2022 году там проживало около 11 тысяч человек.
