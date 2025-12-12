Как работает общественная экспертиза законопроектов

Мы обращаем внимание на социально-значимые законопроекты, довольно большой спектр, не только про выплаты и помощь. Еще про законы, которые могут затронуть большинство общества, например, связанные с защитой исторической памяти и другие. Комиссия ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов общается с законодателями. Субъекты законодательной инициативы — Государственная Дума, правительство, Совет Федерации и президент. Существует календарь планируемых инициатив: какие законопроекты в какой срок увидят свет. Берем текст, все комментарии и пояснительные записки, и дальше начинается общественная экспертиза. Мы формируем пакет документов, который направляем в общественные палаты всех 89 регионов нашей страны. Они пишут мнение по этому закону, предложения — все это аккумулируется в комиссии, после чего проводятся общественные обсуждения законопроектов в рамках общественной экспертизы.