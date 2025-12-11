Трамп призвал европейцев давить на Зеленского ради мира

«В словах (Трампа — прим. Life.ru) было мало указаний на то, что он готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия», — говорится в материале.
Разговор, который источники описывают как напряжённый, состоялся в среду. Трамп критиковал Зеленского за то, что тот не прочитал предоставленный ему документ, и подчеркнул, что лидерам Германии, Франции и Великобритании следует убедить экс-комика согласиться с условиями мирного плана, разработанного Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что представители европейских стран направили Трампу предложение о возможных территориальных уступках со стороны Киева в ходе обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине. В переговорах с Трампом участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
