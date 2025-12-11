Ричмонд
FT: банки Британии не хотят передавать Украине замороженные активы РФ

Крупные банки Великобритании высказали опасения относительно передачи Украине замороженных активов РФ на £8 млрд. Они отметили возможные юридические риски и отсутствие гарантий от правительства.

Источник: Аргументы и факты

Британские банки выступают против передачи Украине замороженных активов Российской Федерации на сумму £8 млрд ($10,6 млрд), так как правительство Великобритании не предоставило им гарантий возмещения ущерба в случае ответных действий России, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных банкиров.

Собеседники издания выразили опасение, что кредитные учреждения государства действительно могут столкнуться с серьезными юридическими рисками. По их словам, «правительство создает прецедент, поскольку ранее не брало активы под контроль таким способом».

«Юридический риск заключается в том, что, если Украина не выплатит долг, вам придется изъять актив, который, как говорит правительство, ваш, но который РФ таковым не считает», — пояснил собеседник FT.

Издание отмечает, что банки, в которых находятся российские активы, тщательно сохраняют конфиденциальность, а сами банкиры отказываются уточнять, имеют ли к этому отношение.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов.

