FT: банки Британии не хотят передавать Украине замороженные активы РФ

Британские банки выступают против передачи Украине замороженных активов Российской Федерации на сумму £8 млрд ($10,6 млрд), так как правительство Великобритании не предоставило им гарантий возмещения ущерба в случае ответных действий России, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных банкиров.
Собеседники издания выразили опасение, что кредитные учреждения государства действительно могут столкнуться с серьезными юридическими рисками. По их словам, «правительство создает прецедент, поскольку ранее не брало активы под контроль таким способом».
«Юридический риск заключается в том, что, если Украина не выплатит долг, вам придется изъять актив, который, как говорит правительство, ваш, но который РФ таковым не считает», — пояснил собеседник FT.
Издание отмечает, что банки, в которых находятся российские активы, тщательно сохраняют конфиденциальность, а сами банкиры отказываются уточнять, имеют ли к этому отношение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов.