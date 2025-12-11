Ричмонд
Эйсмонт сказала, чего все очень ждут от Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, чего все ждут от президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» рассказала, чего все ждут от президента Беларуси Александра Лукашенко. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

Эйсмонт обратила внимание, что глава государства уже сейчас довольно активно занимается и очень серьезно углубился в подготовку Всебелорусского народного собрания.

— Прозвучит послание президента — это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления президента, программного, фундаментального выступления, — заметила пресс-секретарь.

Она уточнила: послание президента будет именно таким, отметив, что он понимает это лучше всех и уже работает над подготовкой.

Тем временем Александр Лукашенко на ВНС скажет, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси.

Ранее Наталья Эйсмонт сказала, куда Лукашенко «пропадает» из информационного поля: «Расставить все точки над “i”.

Кроме того, Лукашенко изменил законы Беларуси о соцстраховании и пенсиях.

