Медведев: Идея США о «ключевой пятерке» с РФ смотрится как щелчок по носу Европе

Американская идея о «ключевой пятерке» (C5) с участием России смотрится как щелчок по носу Европе. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Уточняется, что в объединение могу войти Соединенные Штаты, Япония, Китай, Индия и Россия. Такая информация появилась в Politico.

— Эта идея смотрится как явный щелчок по носу… унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Нате вам! Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные, — написал Медведев в своем блоге в MAX.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. По его словам, ранее сложилась ситуация, когда он практически перестал посещать заседания этой группы.

В зарубежных СМИ появилась информация, что в случае принятия американского плана по урегулированию конфликта на Украине, Россия будет приглашена в «Большую восьмерку», также с нее будут сняты санкции.

