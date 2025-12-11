Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Антитрамповская разводка»: Медведев прокомментировал «Ключевую пятерку»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каких-либо публичных документов об идее «Ключевой пятерки» не предоставлялось.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каких-либо публичных документов об идее «Ключевой пятерки» не предоставлялось.

Медведев предположил, что информация о «пятерке» может быть «антитрамповской разборкой» глобалистов.

Власти США, по данным Politico, обсуждают идею создания клуба из пяти стран, который мог бы стать эффективнее «Группы семи». Помимо США, пригласить в клуб предполагается Россию, Китай, Индию и Японию. Ту же информацию 10 декабря публиковало издание Defense One. Оно утверждало, что первой темой в повестке дня Core 5 могла бы стать нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Читайте материал «Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше