«Антитрамповская разводка»: Медведев прокомментировал «Ключевую пятерку»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каких-либо публичных документов об идее «Ключевой пятерки» не предоставлялось.
Медведев предположил, что информация о «пятерке» может быть «антитрамповской разборкой» глобалистов.
Власти США, по данным Politico, обсуждают идею создания клуба из пяти стран, который мог бы стать эффективнее «Группы семи». Помимо США, пригласить в клуб предполагается Россию, Китай, Индию и Японию. Ту же информацию 10 декабря публиковало издание Defense One. Оно утверждало, что первой темой в повестке дня Core 5 могла бы стать нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Читайте материал «Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.