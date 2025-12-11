«Антитрамповская разводка»: Медведев прокомментировал «Ключевую пятерку»

Власти США, по данным Politico, обсуждают идею создания клуба из пяти стран, который мог бы стать эффективнее «Группы семи». Помимо США, пригласить в клуб предполагается Россию, Китай, Индию и Японию. Ту же информацию 10 декабря публиковало издание Defense One. Оно утверждало, что первой темой в повестке дня Core 5 могла бы стать нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.