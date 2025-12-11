Захарова анонсировала жесткий ответ Европе за кражу активов

Европа рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если решится на финальный шаг по изъятию замороженных российских средств. Это дала понять на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, правительство уже перешло к стадии разработки конкретных и жестких механизмов ответных мер.