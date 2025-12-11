Ричмонд
Захарова анонсировала жесткий ответ Европе за кражу активов

Европа рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если решится на финальный шаг по изъятию замороженных российских средств.

Европа рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если решится на финальный шаг по изъятию замороженных российских средств. Это дала понять на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, правительство уже перешло к стадии разработки конкретных и жестких механизмов ответных мер.

«Ответные действия при таком сценарии будут жёсткие. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации в ходе пресс-конференции 27 ноября текущего года… Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством», — сообщила Захарова.

Напряжение нарастает на фоне попыток Еврокомиссии легализовать кражу суверенных активов РФ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше