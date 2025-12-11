Гюлер: Турция принимает меры для безопасности судоходства в Черном море

Турция принимает меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после недавних атак Украины на коммерческие суда, заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.
«Мы решительно продолжаем нашу работу на национальном и на многонациональном уровне для обеспечения безопасности судоходства и устранения минной угрозы, строго соблюдая Конвенцию Монтрё», — сказал министр в парламенте, где велось обсуждение бюджета ведомства.
Гюлер рассказал, что Турция направляет заинтересованным сторонам предупреждения и уведомления с целью прекращения атак, угрожающих безопасности судоходства в Черном море.
Анкара принимает меры для обеспечения безопасности своих морских зон и критически важных подводных и надводных сооружений, в частности, непрерывно осуществляет наблюдение с помощью ВМС и ВВС Турции, сказал глава министерства.
Отметим, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ответ на атаки ВСУ на танкеры в Черном море российские военные расширят удары по портам Украины.
Напомним, Турция неоднократно подчеркивала, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё 1936 года. С начала СВО Анкара, руководствуясь 19-й статьей документа, закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран, участвующих в конфликте, а также для неприбрежных государств, чтобы не допустить эскалации напряженности в водах Черного моря.