Гюлер: Турция принимает меры для безопасности судоходства в Черном море

Напомним, Турция неоднократно подчеркивала, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё 1936 года. С начала СВО Анкара, руководствуясь 19-й статьей документа, закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран, участвующих в конфликте, а также для неприбрежных государств, чтобы не допустить эскалации напряженности в водах Черного моря.