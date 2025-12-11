Ричмонд
Депутат Колесник: Польша перестанет существовать, если нападет на Калининград

Польша может полностью исчезнуть как государство в случае попытки нападения на Калининград. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник.

— Если они будут угрожать Калининграду или другим городам России, то и сама Польша может исчезнуть. Своими заявлениями (экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав — прим. «ВМ») Громадзинский подставляет население. После нашествия немцев на Польшу осталась выжженная земля. Пусть этого и ждут, — отметил Колесник.

По его словам, внутри Евросоюза уже возникли различные «междоусобицы», передает News.ru.

Ранее Громадзинский заявил, что Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность нанести удар по Калининградской области. По его словам, причиной является якобы угроза со стороны России.

11 декабря генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс якобы является следующей целью России. Он также призвал НАТО быть готовым к масштабной войне.

