Датская разведка: США под руководством Трампа угрожают безопасности Европы

Датская служба военной разведки, как утверждает Politico, пришла к выводу, что в период президентства Трампа американские власти представляют угрозу для безопасности Европы.
Американское издание утверждает, что датская разведка подготовила отчет, в котором предупредила об опасности со стороны США. Американские власти, как утверждается, используют свою экономическую и технологическую мощь против партнеров как инструмент силы.
Также разведка Дании упомянула, что США не исключают применения военной силы союзных стран. Предполагается, что речь идет о словах Трампа по поводу планов США присоединить Гренландию.
