Зеленский экстренно обсудил с командой Трампа гарантии безопасности

Владимир Зеленский провел экстренные переговоры с ключевыми фигурами администрации Дональда Трампа, пытаясь выторговать железобетонные гарантии безопасности взамен на требуемые Западом уступки. Зеленский напомнил про Будапештский меморандум, который, по мнению Киева, не работал. В своем Telegram-канале Зеленский сообщил о «глубоком разговоре» с внушительной американской делегацией, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, а также советники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Присутствие генсека НАТО Марка Рютте лишь подчеркнуло серьезность момента.
«Гарантии безопасности — одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов. Мы уже имели негативный опыт Будапештского меморандума», — сообщил Зеленский, добавив, что сейчас для Киева важно, чтобы был подписан документ, в которым были даны конкретные ответы на главный вопрос: какими будут действия гарантов, если на Украину нападут.
Ранее сообщалось, что гарантии безопасности стали одним из тех вопросов, который тормозит подписание мирного соглашения.
Зеленский ранее уже отметил, что США не видят Украину в НАТО, поэтому единственной страховкой остаются прямые обязательства Вашингтона, альянса и европейцев. Участие в переговорах генералов Джека Кина и Алексуса Гринкевича, а также Джоша Груэнбаума свидетельствует о том, что стороны перешли к обсуждению конкретных военных сценариев.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за «серьезность намерений», отметив, что команды продолжат активную работу, чтобы в ближайшее время выйти на конкретный результат.
В субботу в Париже вопрос о гарантиях безопасности будет обсуждаться представителями Украины, США, а также Франции, Германии и Великобритании.