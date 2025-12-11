Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают в себя 20 пунктов. Об этом он заявил журналистам.
Ранее сообщалось, что мирный план по урегулированию конфликта был сокращен с 28 пунктов до 20.
По словам Зеленского, мирный план США — это комплекс документов, однако в нем по-прежнему есть пункты, над которыми нужно работать.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что главарю киевского режима нужно взять себя в руки и согласиться с мирным планом.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что мирный план США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта.
KP.RU писал, о продолжающемся переговорном процессе по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия делает всё возможное для достижения мирного соглашения по украинскому кризису.