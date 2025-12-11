Ричмонд
Axios: «евротройка», США и Украина обсудят мирный план 13 декабря

Высокопоставленные представители США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины 13 декабря соберутся в Париже для обсуждения мирного плана по Украине.

Источник: Аргументы и факты

13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Великобритании, Франции, ФРГ и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса, сообщили источники портала Axios.

Страны «евротройки» и Украина будут представлены советниками по национальной безопасности.

Источник в Белом доме сообщил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и ФРГ пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако точное время проведения контактов еще не определено.

По информации украинского чиновника, в ответе Киева на предложенный американской стороной мирный план содержатся идеи по урегулированию наиболее сложных вопросов, включая статус территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новой информации о мирном плане от США не поступало.

