Axios: «евротройка», США и Украина обсудят мирный план 13 декабря

13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Великобритании, Франции, ФРГ и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса, сообщили источники портала Axios.
Страны «евротройки» и Украина будут представлены советниками по национальной безопасности.
Источник в Белом доме сообщил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и ФРГ пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако точное время проведения контактов еще не определено.
По информации украинского чиновника, в ответе Киева на предложенный американской стороной мирный план содержатся идеи по урегулированию наиболее сложных вопросов, включая статус территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новой информации о мирном плане от США не поступало.