В США сообщили о нахождении 18 тысяч террористов и подозреваемых

Глава контртеррористического центра США заявил, что в стране находятся 18 тысяч установленных террористов и подозреваемых.

Источник: Аргументы и факты

Американский Национальный контртеррористический центр сообщил о нахождении на территории США не менее 18 тысяч установленных членов террористических организаций и лиц, подозреваемых в аналогичных правонарушениях. Об этом заявил глава ведомства Джозеф Кент на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей.

«В настоящее время в стране находятся 18 тысяч установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при Джо Байдене», — сказал он, подчеркнув, что речь идёт лишь о тех людях, чьё присутствие известно ведомству.

Кент выступил на фоне продолжающейся дискуссии об иммиграционной политике США. Президент Дональд Трамп неоднократно утверждал, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и заявлял о намерении провести крупнейшую операцию по депортации. После инаугурации он подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой. Накануне Министерство внутренней безопасности сообщило, что с начала 2025 года из страны были депортированы 2,5 млн иностранцев, из которых 1,9 млн покинули США добровольно по программе самодепортации, а 600 тысяч были высланы принудительно.

Ранее сообщалось, что в США начала полноценно работать программа получения вида на жительство стоимостью один миллион долларов под названием Trump Gold Card. Для желающих открыт специальный портал, где уже принимаются первые заявки. Трамп объявил о старте инициативы 11 декабря, опубликовав в соцсетях изображение новой карты с его портретом, Статуей Свободы, белоголовым орланом и государственным флагом.

