В США сообщили о нахождении 18 тысяч террористов и подозреваемых

Кент выступил на фоне продолжающейся дискуссии об иммиграционной политике США. Президент Дональд Трамп неоднократно утверждал, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и заявлял о намерении провести крупнейшую операцию по депортации. После инаугурации он подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой. Накануне Министерство внутренней безопасности сообщило, что с начала 2025 года из страны были депортированы 2,5 млн иностранцев, из которых 1,9 млн покинули США добровольно по программе самодепортации, а 600 тысяч были высланы принудительно.