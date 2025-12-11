Ричмонд
Президент Мексики Шейнбаум объяснила, почему Мехико решил установить пошлины

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что импортные пошлины, которые готовятся установить власти Мексики, будут действовать в отношении стран, с которыми у Мехико нет торгового соглашения.

Шейнбаум сказала, что целью пошлин не является Китай.

Тарифы, по словам президента, планируется повысить, поскольку стратегия властей предполагает увеличение производства продукции в Мексике.

