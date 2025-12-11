В Венеции женщина угнала лодку и врезалась на ней в мост Риальто

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венеции женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки и врезалась на ней в мост Риальто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
По данным итальянского информационного агентства, в результате инцидента значительные повреждения получила одна мраморная балюстрада. Лодка врезалась в три колонны у основания моста, женщина выбралась из нее и попыталась скрыться, однако была задержана полицейскими.
Как сообщает издание Corriere della Sera, часть посылок, которые находились в грузовой лодке, оказались в воде Гранд-канала.
Информации о мотивах женщины и размере причиненного ущерба на данный момент нет. -0-