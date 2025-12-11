Ричмонд
Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот на курорте от Зеленской

Беременность сирот, которых спасала жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, является страшной информацией. Об этом в четверг, 11 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Беременность сирот, которых спасала жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, является страшной информацией. Об этом в четверг, 11 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического, сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов. лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению, — передает слова Захаровой РИА Новости.

Елена Зеленская оказалась в центре скандальной истории. Инициированная ею программа по отправке украинских сирот в Турцию обернулась беременностью несовершеннолетних девочек от местных турецких поваров. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло и как жена украинского президента оказалась замешана в скандале.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что Елена Зеленская была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы в национальных энергетической и оборонной областях.

