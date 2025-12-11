Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню «Эй, ухнем»

Президент России Владимир Путин ранее назвал военно-техническое сотрудничество с Индонезией надёжным, подчеркнув на встрече с президентом Прабово Субианто, что эта страна остаётся традиционным партнёром Москвы в данной сфере. Он отметил, что контакты между военными ведомствами развиваются на уровне профессионального взаимодействия, а индонезийские специалисты регулярно проходят подготовку в российских, включая военные, вузах.