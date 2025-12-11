Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню «Эй, ухнем»

Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видеоролик под русскую народную песню «Эй, ухнем» с кадрами визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву. Представитель индонезийской делегации сопровождал лидера страны на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Кремле.
В ролике, размещённом в его аккаунте в Instagram*, показаны приветственная часть встречи с российской стороной, виды Москвы и общение Прабово с индонезийцами, проживающими в России. Фоном использована современная обработка песни «Эй, ухнем».
Сугионо уже не впервые использует русскую музыку в публикациях о визитах индонезийских делегаций. Ранее он размещал видеоматериал о поездке Субианто на ПМЭФ-2025 под песню «Матушка» фолк-певицы Татьяны Куртуковой.
Президент России Владимир Путин ранее назвал военно-техническое сотрудничество с Индонезией надёжным, подчеркнув на встрече с президентом Прабово Субианто, что эта страна остаётся традиционным партнёром Москвы в данной сфере. Он отметил, что контакты между военными ведомствами развиваются на уровне профессионального взаимодействия, а индонезийские специалисты регулярно проходят подготовку в российских, включая военные, вузах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.