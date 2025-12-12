В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг положительно оценил предварительные результаты, достигнутые объединением по ключевым показателям в 2025 году, назвав их достойными. Одним из них он также назвал переход на расчеты в нацвалютах, уточнив, что между российским бизнесом и предпринимателями из стран ЕАЭС их доля превысила 98 процентов.