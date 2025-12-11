Ранее философ и политолог Александр Дугин заявлял, что в случае полномасштабной войны Россия будет готова стереть Европу с лица земли. Он подчеркнул, что у РФ нет причин воевать с Европой, кроме одной — сами европейцы уже воюют с РФ на территории Украины и планируют продолжать.