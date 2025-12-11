В Испании планируют внедрить инструмент для блокировки доступа несовершеннолетних к соцсетям

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании планируют внедрить в 2026 году инструмент для блокировки доступа несовершеннолетних к социальным сетям, аналогичный тому, который действует с 10 декабря в Австралии. Об этом сообщает газета ABC со ссылкой на министра цифровой трансформации Оскара Лопеса.
По словам министра, эта инициатива сейчас тестируется Европейской комиссией (ЕК).
В свою очередь Конгресс Испании рассматривает законопроект о защите несовершеннолетних, который повышает минимальный возраст для создания учетной записи в социальных сетях, таких как Instagram, X, Twitch или TikTok, с 14 до 16 лет. Лопес отметил, что если эта норма будет внедрена, то она должна будет сопровождаться «верификацией возраста».
Как заявил министр, этот инструмент будет интегрирован в персональный цифровой кошелек, над которым работает ЕК и который она планирует внедрить в течение 2026 года. В то же время на европейском уровне до сих пор нет единого мнения относительно минимального возраста для доступа к социальным сетям.
Австралия 10 декабря стала первой страной в мире, которая запретила социальные сети для детей младше 16 лет, заблокировав им доступ к таким платформам, как TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и др. Закон, принятый в ноябре 2024 года, обязывает крупные платформы социальных сетей блокировать пользователей младше 16 лет. Это одно из самых строгих в мире правил, касающихся крупных технологических платформ. Компании, которые не выполнят требования, могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).-0-