В Испании планируют внедрить инструмент для блокировки доступа несовершеннолетних к соцсетям

Как заявил министр, этот инструмент будет интегрирован в персональный цифровой кошелек, над которым работает ЕК и который она планирует внедрить в течение 2026 года. В то же время на европейском уровне до сих пор нет единого мнения относительно минимального возраста для доступа к социальным сетям.