Суд разрешил Болсонару пройти медобследование для операции по лечению икоты

Напомним, Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорилэкс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. 16 сентября появилась информация, что Болсонару экстренногоспитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Сын президента уточнил, что у политика наблюдались рвота, низкое давление и сильный приступ икоты.