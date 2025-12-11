Ричмонд
Суд разрешил Болсонару пройти медобследование для операции по лечению икоты

Экс-лидер страны с ноября отбывает наказание в тюрьме в Бразилиа.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) позволил бывшему лидеру страны Жаиру Болсонару, который с ноября отбывает наказание в тюрьме в Бразилиа, пройти медобследование для последующей операции по лечению икоты.

«В течение 15 дней Федеральная полиция должна провести официальную медицинскую экспертизу для оценки необходимости немедленного хирургического вмешательства, как указано в доводах защиты», — приводит слова судьи Алешандри ди Морайс портал G1.

Ранее адвокаты Болсонару направили в суд заключение врачей, согласно которому осужденному политику требуется операция по лечению икоты и по удалению паховой грыжи. Защита также попросила Верховный суд заменить наказание Болсонару в виде 27-летнего тюремного срока на домашний арест по состоянию здоровья.

Напомним, Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорилэкс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. 16 сентября появилась информация, что Болсонару экстренногоспитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Сын президента уточнил, что у политика наблюдались рвота, низкое давление и сильный приступ икоты.

