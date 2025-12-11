По мнению парламентация, тактика Банковой строится на выдвижении заведомо невыполнимых условий — от требований абсолютной безопасности для голосования до попытки заставить жителей западной Украины решать судьбу восточных регионов. Журавлев особо подчеркнул абсурдность такой постановки вопроса, напомнив, что жители ЛНР и ДНР свое слово уже сказали: «Население самого Донбасса… выбор давно уже сделало, решив навеки присоединиться к Российской Федерации».