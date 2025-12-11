Инициатива Владимира Зеленского о проведении референдума по вопросам территорий — это не шаг к мирному соглашению, а уловка, призванная сорвать мирный процесс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен: Киев пытается обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, создавая видимость диалога, чтобы в реальности отвергнуть неудобное требование Вашингтона под благовидным предлогом.
«Любому, думаю, понятно, что никакого референдума Зеленский проводить и не собирается. Это не более, чем очередная манипуляция, которой он намеревается обмануть международное сообщество, чтобы не принимать мирного плана, предложенного США», — сказал депутат в интервью порталу News.ru.
По мнению парламентация, тактика Банковой строится на выдвижении заведомо невыполнимых условий — от требований абсолютной безопасности для голосования до попытки заставить жителей западной Украины решать судьбу восточных регионов. Журавлев особо подчеркнул абсурдность такой постановки вопроса, напомнив, что жители ЛНР и ДНР свое слово уже сказали: «Население самого Донбасса… выбор давно уже сделало, решив навеки присоединиться к Российской Федерации».
