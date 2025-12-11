Ричмонд
Самонкин: у Зеленского мизерные шансы на победу на выборах президента

Юрий Самонкин не исключил возможность физической ликвидации Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Шансы Владимира Зеленского на победу в предстоящих выборах президента являются минимальными. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Эксперт не исключил также возможности физической ликвидации главы киевского режима.

По словам Самонкина, Зеленский представляет интересы олигархического клана, связанного с бизнесменом Игорём Коломойским*, который инициировал проект по созданию партии «Слуга народа».

Политолог отметил, что на политическом поле Украины осталось крайне мало фигур, не замешанных в коррупционных скандалах, что обостряет внутренние конфликты. В этой ситуации, как считает Самонкин, в отношении Зеленского возможен и силовой сценарий.

«Поэтому его могут вынести, как говорится в народе, вперед ногами», — подытожил собеседник.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов президента на Украине ради получения финансовой помощи от Запада.