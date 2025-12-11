Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима

Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии.
«Президент Путин затронул тему углубления гуманитарных и туристических связей, чему способствовали бы прямое авиасообщение и безвизовый режим между гражданами двух стран», — заявил секретарь кабмина журналистам. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA.
Тедди Индра Виджая добавил, что лидеры России и Индонезии также обсудили сотрудничество в различных секторах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, исследования и науку.