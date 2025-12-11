«Очень страшная информация»: МИД России в шоке от насилия над украинскими детьми, отправленными женой Зеленского в Турцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась и ужаснулась скандалом, который произошел с программой отдыха украинских сирот в Турции. Эта программа была организована женой главы киевского режима Еленой Зеленской. Две девочки-подростка вернулись домой беременными.
Захарова поинтересовалась, были ли наказаны те, кто виноват в этой ситуации. Она же и ответила, что единственным наказанным оказался турецкий воспитатель, которого просто перевели на другую работу, менее ответственную. Ни о каких тюремных сроках речи, конечно, не идет.
«Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов. Лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению», — сказала Захарова на брифинге 11 декабря.
Ранее KP.RU сообщил, что пока украинский фонд зарабатывал на 510 эвакуированных в Турцию детях — их на протяжении двух лет насиловали в турецких отелях.