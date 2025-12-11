ЕС выделил Украине 2,3 млрд евро макрофинансовой помощи

«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в 2,3 млрд евро», — указано в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз сомневается в возможности согласовать выделение Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами на предстоящем саммите ЕС. Встреча лидеров стран-членов запланирована на 18−19 декабря.
