ЕС выделил Украине 2,3 млрд евро макрофинансовой помощи

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи на сумму 2,3 миллиарда евро. В официальном заявлении ведомства сообщается, что средства будут выделены в кратчайшие сроки.

Источник: Life.ru

«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в 2,3 млрд евро», — указано в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз сомневается в возможности согласовать выделение Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами на предстоящем саммите ЕС. Встреча лидеров стран-членов запланирована на 18−19 декабря.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

