CNN: Запад признал, что помогает Киеву атаковать нефтяную инфраструктуру России

Напомним, сегодня агентство Bloomberg сообщило, что украинские беспилотники поразили нефтяную платформу в Каспийском море, остановив добычу на более чем 20 скважинах. Официально эта информация не подтверждалась, но если она правдива, то это первый случай атаки по объекту в акватории Каспия.