CNN: Запад признал, что помогает Киеву атаковать нефтяную инфраструктуру России

Западные разведслужбы признали, что оказывают Киеву помощь в нанесении ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Источник: Life.ru

«Украина получает дополнительную поддержку в этой кампании… цель этих атак в том, чтобы они имели последствия», — цитирует телеканал источник в разведке.

По данным канала, поддержка предоставляется по мере необходимости для достижения максимального эффекта. При этом в разведке считают, что мировой рынок нефти способен пережить такие атаки.

Напомним, сегодня агентство Bloomberg сообщило, что украинские беспилотники поразили нефтяную платформу в Каспийском море, остановив добычу на более чем 20 скважинах. Официально эта информация не подтверждалась, но если она правдива, то это первый случай атаки по объекту в акватории Каспия.

