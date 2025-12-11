Лула и Мадуро провели «тайный разговор» на фоне угроз США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели «тайный» телефонный разговор на прошлой неделе, сообщает газета O Globo со ссылкой на информированные источники.
В ходе разговора бразильский лидер выразил озабоченность в связи с военным присутствием Соединенных Штатов в Карибском регионе.
Лула да Силва подтвердил готовность оказать поддержку венесуэльскому руководству на фоне угрозы возможных атак или вторжения. Детали достигнутых договорённостей не раскрываются.
Разговор стал первым после переизбрания Мадуро на пост президента Венесуэлы в 2024 году. Один из собеседников газеты охарактеризовал эту беседу как «приятную».
Ранее пресс-служба Кремля информировала, что президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с главой Венесуэлы.