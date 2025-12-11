Путин поговорил с двумя командирами, находящимися на передовой

После совещания в Кремле, посвященного ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), президент России Владимир Путин пообщался по телефону с двумя командирами, находящимися на передовой.
Как сообщили в пресс-службе президента, в разговоре участвовали командир 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, полковник Ярамир Темирханов, принимавший участие в освобождении Северска, а также полковник Сергей Черданцев, командир 177-го полка Каспийской флотилии.
Разговор состоялся в присутствии полковника Дениса Пирогова.
Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время он проведёт отдельную встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и обсудит ситуацию в зоне СВО.