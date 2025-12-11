Ричмонд
Путин поговорил с двумя командирами, находящимися на передовой

После совещания в Кремле, которое касалось ситуации в зоне СВО, Путин провел телефонные разговоры с двумя командирами, находящимися на СВО.

Источник: Аргументы и факты

После совещания в Кремле, посвященного ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), президент России Владимир Путин пообщался по телефону с двумя командирами, находящимися на передовой.

Как сообщили в пресс-службе президента, в разговоре участвовали командир 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, полковник Ярамир Темирханов, принимавший участие в освобождении Северска, а также полковник Сергей Черданцев, командир 177-го полка Каспийской флотилии.

Разговор состоялся в присутствии полковника Дениса Пирогова.

Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время он проведёт отдельную встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и обсудит ситуацию в зоне СВО.

