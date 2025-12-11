«Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули? Я просто на всякий случай хочу предупредить британских журналистов, что не первый. Другое дело, как будут выкручиваться на Даунинг-стрит, но не первый», — сказала она.
Дипломат напомнила, что британские официальные лица ранее признавали присутствие своих военнослужащих на Украине, утверждая, что они выполняют лишь ограниченные задачи — охрану дипмиссии, обучение и оснащение ВСУ. По словам Захаровой, заявление премьер-министра Кира Стармера о гибели Хули впервые официально подтвердило факт смерти кадрового военного в украинском конфликте, хотя британские СМИ подают это как первую потерю. Она подчеркнула, что подобные заявления развенчивают ранее распространяемую в Британии пропаганду о роли своих военнослужащих на Украине.
Ранее сообщалось о гибели британского военнослужащего на территории Украины. Инцидент произошёл во время учений украинских военных, в ходе которых испытывался новый оборонительный комплекс. Солдат, находившийся вдали от линии фронта, получил смертельные ранения в результате несчастного случая.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.