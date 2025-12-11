Участники СВО в гостях у «МК»: фото героев

В день рождения «Московского комсомольца» 11 декабря в редакции газеты побывали участники специальной военной операции. Они встретились с главным редактором газеты, председателем Общественного совета при Минобороны РФ Павлом Гусевым, ведущими журналистами редакции. По традиции почетные гости редакции оставили автографы на стене «МК», а также ответили на вопросы журналистов. Очерки о них будут опубликованы в газете. Знакомьтесь. Гвардии лейтенант медицинской службы Марина. Награждена двумя медалями «За спасение погибших» и медалью «За отвагу». В 2022 году в районе населенного пункта Попасная, находясь под обстрелом противника, на защищенном санитарном автомобиле «Линза» оперативно эвакуировала с линии боевого соприкосновения трех тяжелораненых военнослужащих. Фельдшер медицинского взвода младший сержант Ирина Гусева награждена двумя медалями «За спасение погибавших». Неоднократно в районе активных боестолкновений оказывала первую помощь раненым и занималась их эвакуацией..Заместитель командира мотострелкового полка (штурмового) старший лейтенант Игорь Цгоев награжден двумя орденами Мужества и медалью Жукова. Со своим подразделением удерживал позиции, отражая наступление украинских националистов на Запорожском направлении, уничтожил отряд иностранных наемников. Командир взвода противотанкистов гвардии лейтенант Максим Чекин награжден орденом Мужества, медалями «За спасение погибавших» и Суворова. Участвовал в обороне Кинбурнской косы, был ранен. После восстановления и реабилитации вернулся в свое подразделениеНачальник отделения беспилотников штурмовой роты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Максим Ефанов. Награжден медалями Жукова, «За отвагу». В составе штурмового подразделения на Херсонском направлении проявил смелость и отвагу. Вёл себя хладнокровно и грамотно координировал огонь военнослужащих. В результате были точной стрельбой из засады уничтожены десять бронемашин ВСУ.