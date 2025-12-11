Трамп осведомлён об ответе Киева на мирный план США

Напомним, что украинские власти передали Вашингтону свои поправки к мирному плану. Ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами. Документы могут включать комментарии к пунктам о контроле над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.