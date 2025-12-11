Медведев назвал средним пальцем в адрес США слова Зеленского о референдуме

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США. Об этом он написал в соцсетях.
Ранее Зеленский допустил проведение референдума по вопросам территорий на Украине.
«Этот наркоман-фюрер прямо показал Белому дому средний палец. Всем понятно, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал Медведев.
По его словам, именно этого и добивается Зеленский. «Сколько еще вы будете это терпеть, Америка?» — добавил Медведев.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на Зеленского, призывая того взять себя в руки и согласиться с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Глава Белого дома также заявил, что настал момент для проведения президентских выборов на Украине.