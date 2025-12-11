Медведев назвал средним пальцем в адрес США слова Зеленского о референдуме

В свою очередь, президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на Зеленского, призывая того взять себя в руки и согласиться с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Глава Белого дома также заявил, что настал момент для проведения президентских выборов на Украине.