Медведев назвал средним пальцем в адрес США слова Зеленского о референдуме

Зампред Совбеза РФ резко отреагировал на слова Зеленского о референдуме.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее Зеленский допустил проведение референдума по вопросам территорий на Украине.

«Этот наркоман-фюрер прямо показал Белому дому средний палец. Всем понятно, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал Медведев.

По его словам, именно этого и добивается Зеленский. «Сколько еще вы будете это терпеть, Америка?» — добавил Медведев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп начал оказывать давление на Зеленского, призывая того взять себя в руки и согласиться с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Глава Белого дома также заявил, что настал момент для проведения президентских выборов на Украине.

Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды

Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
