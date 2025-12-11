Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Субианто обсудили введение безвиза между Индонезией и РФ

Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая заявил, что президент страны Прабово Субианто и президент России Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима для граждан двух государств.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая заявил, что президент страны Прабово Субианто и президент России Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима для граждан двух государств. Встреча лидеров прошла в среду в Кремле.

По словам Виджаи, Путин выразил мнение о том, что укреплению гуманитарных и туристических контактов способствовали бы прямое авиасообщение и отмена визовых требований. Его заявление приводит индонезийское агентство ANTARA.

Стороны также обсудили взаимодействие в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, а также исследования и научную деятельность.

Ранее также сообщалось, что Россия и Индия в ближайшее время начнут путь к безвизу для тургрупп.