Путин и Субианто обсудили введение безвиза между Индонезией и РФ

Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая заявил, что президент страны Прабово Субианто и президент России Владимир Путин обсудили возможность введения безвизового режима для граждан двух государств. Встреча лидеров прошла в среду в Кремле.
По словам Виджаи, Путин выразил мнение о том, что укреплению гуманитарных и туристических контактов способствовали бы прямое авиасообщение и отмена визовых требований. Его заявление приводит индонезийское агентство ANTARA.
Стороны также обсудили взаимодействие в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, а также исследования и научную деятельность.
Ранее также сообщалось, что Россия и Индия в ближайшее время начнут путь к безвизу для тургрупп.