В Гамбурге при взрыве пиротехники 15-летнему подростку разорвало руку

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гамбурге при взрыве нелегальной пиротехники 15-летнему подростку разорвало руку. Об этом пишет газета Bild.
По данным издания, двое подростков в парке изготовили самодельное взрывное устройство из нелегальных чешских петард. Они склеили вместе около десяти таких петард, отличающихся высокой взрывной мощностью. Один из подростков дважды пытался поджечь фитиль, и при второй попытке самодельное устройство мгновенно взорвалось.
Взрывом несовершеннолетнему разорвало руку. Второй подросток, несмотря на состояние шока, сумел вызвать службы спасения. Раненому оказали неотложную помощь на месте, после чего доставили его в специализированную больницу.
В ходе обыска в доме пострадавшего полиция обнаружила порядка 100 таких же петард. Вся незаконная пиротехника была изъята. Следствие продолжается. -0-