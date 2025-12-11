В Гамбурге при взрыве пиротехники 15-летнему подростку разорвало руку

По данным издания, двое подростков в парке изготовили самодельное взрывное устройство из нелегальных чешских петард. Они склеили вместе около десяти таких петард, отличающихся высокой взрывной мощностью. Один из подростков дважды пытался поджечь фитиль, и при второй попытке самодельное устройство мгновенно взорвалось.