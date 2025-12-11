Ричмонд
Власти Бельгии предупредили, что активы России пойдут на помощь Украине

Российские замороженные активы придется использовать для кредита Украине «в какой-то момент», считает Брюссель. Большинство стран ЕС согласовали бессрочную блокировку. Москва требует вернуть активы.

Источник: РБК

Замороженные в Европе российские активы «в какой-то момент» придется использовать для финансирования Украины, заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что Бельгия «не пойдет ни на какие безрассудные компромиссы», пока не согласится на какую-либо сделку по этому поводу.

В ЕС с сентября обсуждают возможность выдачи Украине «репарационного кредита» за счет заблокированных российских активов. В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Киева, одним из которых является «репарационный кредит». По данным Politico, он предусматривает выделение €25 млрд российских активов со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большинство этих активов.

Альтернативный вариант — выделение кредита Киеву за счет заимствований, опирающихся на бюджет ЕС. Как писало Politico, Венгрия заблокировала этот план.

Бельгия выступает против «репарационного кредита», подчеркивая, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. По информации Politico, бельгийское правительство требует от ЕС создать дополнительный денежный буфер на случай ответных мер России на изъятие активов. Он станет дополнением к финансовым гарантиям, которые страны ЕС предоставят Бельгии в рамках кредита в размере €210 млрд.

Подавляющее большинство стран Евросоюза согласились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок, узнал Euractiv.

Против выделения кредита Киеву за счет российских активов высказывались также сам депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае конфискации своих зарубежных активов. Кремль предупредил, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные лица.

