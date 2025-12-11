Власти Бельгии предупредили, что активы России пойдут на помощь Украине

В ЕС с сентября обсуждают возможность выдачи Украине «репарационного кредита» за счет заблокированных российских активов. В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Киева, одним из которых является «репарационный кредит». По данным Politico, он предусматривает выделение €25 млрд российских активов со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большинство этих активов.