Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Северска в ДНР

«Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан, это было уже достаточно давно, после завершения одной из заметных на тот период времени — и важных для нас и сегодня — антитеррористических операций. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина подошла ко мне, взяла за руку и говорит: “Сказал и сделал. Мужчина”. Вот я хочу сейчас эти слова вернуть Вам и всем вашим командирам, бойцам: “Сказал и сделал. Мужчина”. Спасибо Вам за эту работу», — обратился президент к Медведеву.