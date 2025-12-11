Киевский режим перешел к открытому саботажу мирных инициатив Вашингтона, замаскировав фактический отказ от сделки под демократическую процедуру. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил идею Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам: это затягивание переговоров и фактически «средний палец» в адрес Вашингтона.
«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?», — прокомментировал Медведев в своем аккаунте в соцсети X.
Ранее Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что украинский народ должен решать, пойдет ли Украина на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса и организации там «свободной экономической зоны».