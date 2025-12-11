Зеленский допустил подписание с США соглашения, аналогичного плану Маршалла

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Киев уже долгое время намеренно срывает любые попытки США найти мирный выход из украинского кризиса. В вопросе урегулирования конфликта и территорий, по словам дипломата, Россию в первую очередь волнуют судьбы людей, проживающих на них.