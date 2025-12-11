Ричмонд
Зеленский допустил подписание с США соглашения, аналогичного плану Маршалла

Киев и Вашингтон могут подписать соглашение о восстановлении Украины после конфликта, аналогичное плану Маршалла.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут подписать экономическое соглашение, аналогичное «плану Маршалла». Об этом сообщает УНИАН.

«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — рассказал Зеленский.

Как заявил нелегитимный украинский лидер, соглашение будет направлено на восстановление Украины после завершения вооруженного конфликта. Аналогичную помощь в рамках «плана Маршалла» США предоставляли Западной Европе после окончания Второй мировой войны.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что на выделяемые на поддержку киевского режима Западом средства можно было бы построить новую, нейтральную и благополучную Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Киев уже долгое время намеренно срывает любые попытки США найти мирный выход из украинского кризиса. В вопросе урегулирования конфликта и территорий, по словам дипломата, Россию в первую очередь волнуют судьбы людей, проживающих на них.

Кроме того, Москва всегда выступала за достижение мира на Украине дипломатическим путем, но не получала ответной реакции от Киева.

