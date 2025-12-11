Министр Бока назвал последствия вступления Украины в ЕС

«Членство Украины в Евросоюзе принесло бы не мир на Украину, а войну в Евросоюз», — написал Янош Бока в соцсети.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят присутствия «украинской мафии» в ЕС. Он также отметил, что Будапешт продолжит блокировать попытки Брюсселя ускорить интеграцию Украины в европейские структуры.
При этом, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия выступает против нахождения в одном политическом сообществе с Украиной.
