Министр Бока назвал последствия вступления Украины в ЕС

Янош Бока заявил, что членство Украины в ЕС не принесло бы мира в страну.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что членство Украины в ЕС не остановило бы украинский конфликт.

«Членство Украины в Евросоюзе принесло бы не мир на Украину, а войну в Евросоюз», — написал Янош Бока в соцсети.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят присутствия «украинской мафии» в ЕС. Он также отметил, что Будапешт продолжит блокировать попытки Брюсселя ускорить интеграцию Украины в европейские структуры.

При этом, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия выступает против нахождения в одном политическом сообществе с Украиной.

